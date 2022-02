Võiduootus või jälle keskmikud - millist kohta ennustavad kihlveokontorid Eestile Eurovisionil?

Kuigi praeguseks on 41st riigist avaldanud võistlusloo ainult 18, siis antud tabelisse on kaasatud kõik riigid. Erinevate kihlveokontorite põhjal ennustatakse hetkel, et Eesti jääb 24. kohale ehk finaali me pääseksime, kuid jääksime seal eelviimasteks. Stefani loo võiduprotsendiks on arvutatud täpselt 1%.