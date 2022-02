TOTAALNE MUUTUMINE Nii sale pole Dagmar ammu olnud. Nüüd istuvad talle kaks numbrit väiksemad riided. FOTO: Denim Dreams

Lauljanna Dagmar Oja on viimaste aastatega langetanud kaalu 31 kilo, viisteist sellest on kadunud viimase aasta jooksul. Tema kõhnumise saladus on paastumine.