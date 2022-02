VAATA OTSE | "Tsau, kuidas läinud on?" Ansambel Põhja-Tallinn on tagasi ja räägib üle aastate oma uutest tegemistest

Tuumiku moodustasid Jaanus Saks e.Wild Disease, Risto Vürst e. Fate ja Kenneth Rüütli e. Kenny ning Maia Vahtramäe, bändi kutsuti Eric Kammiste (kitarr), Meelik Samel (bass) ja Robert Loigom (trummid). Ühiste proovide käigus leiti kiiresti ühine keel ja hea vibe. Pundi vanemast materialist valiti välja lood ja mõned täiesti uued lood, mis kõik said uued aranšeeringud ning bänd jõudis teha mõned proovid. Ehh festivali live osutus edukaks ja publiku seas menukaks, seega otsustati lüüa käed ja teha selliselt välja kujunenud pundiga veel muusikat.

Vormiliselt on bänd sellisel kujul püsinud tänase päevani, kuigi liikmed on vahepeal vaheldunud. Stiililiselt viljeleb bänd hiphopi ja roki vahelist muusikat. Kõik lood on eestikeelsed ja bändiliikmete enda kirjutatud, loomingus sisaldub palju autorite elus läbielatut.