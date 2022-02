Foto: Priit Simson

24. veebruaril esilinastub ETV-s dokumentaalfilm “Lydia”, mis portreteerib hinnatud koorijuhti, laulupidude dirigenti ja muusikaõpetajat Lydia Rahulat. Tema elutöö on Tallinna Poistekoor, kus Lydia taktikepi all on härrasmeesteks sirgunud mitu põlvkonda poisse. Kuid kinos Artis nägid kutsutud külalised filmi juba täna õhtul.