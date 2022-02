FOTOD | Megan Fox tegi tähtsal üritusel Eesti toodangule reklaami!

Tähtsale korvpallimängule otsustas Fox kanda just Roberta Eineri loodud oranž-musta pükskostüümi. Seksikust lisas juurde fakt, et näitlejatar otsustas aluspluusi koju jätta ning näitas oma lamedat kõhtu vaid rinnahoidja väel.

Kuna Megan on praegu üks kuumimaid nimesid meelelahutusmaailmas, siis tema ägedat riietust on märganud ka mitmed välismaised väljaanded, kus on ära märgitud ka Roberta nimi. Näiteks on eestlanna loodud pükskostüüm saanud ära märkimist Daily Mailis, InStyle'is ja Yahoos.