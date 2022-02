Korduvalt juhtimisõiguseta rooli keeranud Kalvi-Kalle tahab enne tähtaega vabadusse

Pärnu maakohus tunnistas mullu juunis Kruusamäe süüdi süstemaatilises juhtimisõiguseta sõitmises. Ta mõisteti aastaks ajaks vangi.

Õhtuleht kirjutas toona, et Kruusamäe esitas kohtule kahel korral avalduse vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamiseks, seda perekondlikel põhjustel, teisel korral jättis kohus taotluse rahuldamata. Niisiis pidi Kalvi-Kalle vanglasse ilmuma hiljemalt 2021. aasta 7. oktoobril, mida ta ka tegi.

Vangla kui meeldiv puhkus

Kruusamäe andis TV3-le ka vangimineku eel mini-intervjuu. Paistab, et Kalvi-Kalle jaoks pole vangiminek sugugi piinlik, vaid hoopis meeldiv puhkus.

"Lähipäevil lähed sa kinnipidamisasutusse," ütles kaadri taga intervjueerija hääl. "Aa, sa mõtled puhkusele vä?" segas Kalvi-Kalle vahele. Intervjueerija uuris täpsemalt, miks ikkagi Kalvi-Kalle sinna läheb.

"Kuna mul puudub see roosa kaart ehk juhiluba," nendib Kalvi-Kalle, kes enda sõnul ei mäleta, kas karistus tekkis ka seetõttu, et ta istus autorooli ebakaines olekus.

Kui intervjueerija uuris, et kas Kalvi-Kalle on kurb vabadusest loobumise pärast, vastab noormees seepeale küsivalt: "Mis vabadusest loobuma? Või kurb? Mõtle vaid, see on auga väljateenitud puhkus ju. Ikkagi üle aasta, igaüks ei saa endale seda lubada!"

"Pärast alkoholi tarvitamist rooli istumine on üks peamistest põhjustest, miks juhtuvad raskete tagajärgedega liiklusõnnetused. Juhid, kes istuvad rooli pärast alkoholi tarvitamist, käituvad vastutustundetult ning see on täiesti lubamatu. Samuti on keelatud alkoholi tarvitamine sõidu ajal.