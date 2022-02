Katrin Siska meenutab Vanilla Ninja hiigelaastat: lava jagasime superstaaridega, kes tulid meiega ka juttu rääkima!

Ta lisas, et kord tuli ka Lenny Kravitz ühe Saksa saate ajal taharuumi neidudega juttu puhuma. "Ta oli nii lahe," lisab Siska.

2003. aasta sügisel hakkas Vanilla Ninja sisenema Saksamaa muusikaturule. Produtsent David Brandese käe all ja koostöös plaadifirmaga Bros Music anti välja esimene rahvusvaheline singel "Tough Enough", mis osutus vägagi edukaks. Sellele järgnesid mitmed teised edukad singlid, kuni lõpuks aasta 2004 suvel anti välja plaat "Traces of Sadness". Plaati esitleti kontserditurneedel tervel Saksamaal. Plaat oli edukas ja pälvis mitmeid "Kuldplaadi" auhindu.