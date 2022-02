Oskar Lutsu jutustuse ainetel valminud film "Soo" tegi Eestis muljetavaldava avanädala

„Avanädala jooksul ostis kinopileti 13 916 inimest, mis on võrreldav selliste viimasel ajal linastunud ülemaailmsete megahittide nagu „Venom: Carnage alustab“ või „Kiired ja vihased 9“ avanädalavahetuse tulemusega Eesti kinodes.“

Viimaste nädalate kinokülastajate arv annab märku sellest, et inimesed on pärast koroonaaegset kinode mõõnaperioodi taas leidmas tee kinosaalidesse. „Kui vaadata kogu pandeemiaperioodi alates koroona esimesest lainest märtsis 2020, on avanädalal veel parema vaatajanumbri saavutanud vaid üks kodumaine film „O2“, mida käis esimesel nädalal kinos vaatamas 15 694 vaatajat.“