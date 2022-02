FOTO | Bob Sagetiga juhtunu pani "Meeleheitel koduperenaiste" staari haiglasse tormama

Paar päeva tagasi endast räsitud olekus foto postitanud Delany tänab nüüd postituse kommentaarides fänne muretsemast ja lisab, et jaanuaris hotellitoast surnuna leitud Bob Sageti juhtum pani teda pärast kodus trepist kukkumist koheselt arstiabi otsima.

Delaney lisas, et ta lõi hiljuti kodus trepist kukkudes oma pea ära.

"Suutsin mõelda vaid Bob Sageti juhtumile /../ Ma alguses kartsin, et olen luud ära murdnud, aga õnneks see nii polnud. Sain kiirabis esmaabi," kirjutas Delaney.

Jaanuaris šokeeris meelelahutusmaailma näitleja ja koomiku Bob Sageti surm. Hiljem selgitati välja, et populaarse koguperesaate "Lastega kodus" staarile ei saanudki saatuslikuks terviserike, kirjutab Daily Mail.

Floridas Orlandos asuvas hotellis peatunud koomik kukkus oma toas ning lõi oma kukla vastu teadmata objekti. Sellest tekkis ajuverejooks, mis sai Sagetile mõne aja pärast saatuslikuks. Ta jõudis magama minna ning tema elutu keha leiti voodist. Pärast surnukeha leidmist märgati, et mehel on sinikas pea tagaküljel, kuid ei tehtud kindlaks, millise objekti vastu ta oma hotellitoas on kukkunud.