Tallinnas esineb noor ameeriklasest täht Khalid

11. veebruaril oma 24. sünnipäeva tähistanud laulja ja helilooja Khalid on R&B ja popmuusika skeenel tegutsenud mõned aastad, kuid edu on olnud kiire ja peadpööritav. Tema südamlikud vokaalid ja maalähedane maailmavaade on võitnud miljonite inimeste poolehoiu. Suurest edust hoolimata on Khalid aga jäänud kahe jalaga maa peale ja ütleb, et armastab kontserttuuridel käimist kohe eriliselt: „Mulle meeldib, kui inimesed näevad mind kui täiesti tavalist tüüpi, kellel on lihtsalt üliharuldane superlahe töö,“ sõnab ta meediale saadetud teates.

Oma esimesed lookatsetused laadis ta üles Soundcloudi keskkonda juba siis, kui käis keskkoolis. Billboardi edetabelisse jõudis tema esimene singel „Location“ aastal 2016 – vaid kolm kuud pärast seda, kui Khalid oli kätte saanud oma keskkooli lõputunnistuse. Aasta lõpuks maandus debüütsingel 20. kohal, 2017. aasta jaanuaris aga juba trügis esikümnesse.

Albumi teine singel „Young, Dumb & Broke“ osutus aga veelgi edukamaks ning tegi edetabelites ja raadioeetrites ilma mitu aastat järjest. „Ema on olnud mu suur inspiratsioon,“ tunnistas Khalid, kelle kasvatas üles sõjaväelasest üksikema. „Ka tema laulab, nii et muusika oli meie kodus igapäevane. See aitas mul juba noores eas mõista, et tahan just muusikaga tegeleda.“

Khalidi esimene, 2017. aastal välja antud album „American Teen“ sai kiita nii kriitikutelt kui muusikasõpradelt ning võitis Grammy nominatsioonid. Praeguseks on album saavutanud topeltplaatina-staatuse, mis tähendab, et seda on müüdud üle kahe miljoni eksemplari.

2018. aastal välja antud EP „Suncity“ debüteeris Billboard 200 edetabelis kaheksandal kohal. Aprillis 2019 tegi Khalid ajalugu: temast sai esimene ja seni ainus artist, kelle lood olid Billboardi R&B edetabelis esimesel viiel kohal korraga. Tema nimel on ka 59 järjestikust nädalat edetabelihitte. Khalidi on tunnustatud kuue Billboardi, kolme American Music ja ühe MTV auhinnaga.