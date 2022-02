USA iludusmaailm leinab: Alabama missitiitlit kandnud noor naine suri vaid 20-aastasena

Sotsiaalmeediasse tehtud postituse kohaselt suri Bethel reede varahommikul, vahendab The Mirror. Kuigi õnnetuse kohta detaile avalikustatud pole, on teada, et Bethel langes koomasse 10. veebruaril peale tugevate peavigastuste saamist.

"Meil kõigil on üks elu ja peaks seda elama selliselt, et me usume sellesse. Aga et ohverdada ennast ja elada lootuseta, see on veelgi hullem saatus kui suremine," kirjutas Bethel.