Algus on kõike muud kui roosiline – vaatamata aastaid proovitud dieetidele on Andres Puusepp (34) tugevas ülekaalus. Kui spordireporter Kalev Kruus tegi kolleeg Puusepale ettepaneku hakata tänavuse Ironmani kuulsaks eeskujuks, ei suutnud ta pakkumisest keelduda. Vaatamata asjaolule, et eelnevate nii-öelda maskottidega võrreldes (Märt Avandi, Tanel Padar ja Taavi Rõivas) on Puusepp kaugel ideaalvormist.