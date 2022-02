Evelin Võigemast uuest muusikalisest telesõust: see saade on ületanud kõik mu ootused

Kanal 2 kevadhooaega tutvustavas erisaates sõnas suursõu tegevprodutsent Triin Luhats, et "Ma näen su häält" on praegu maailmas üks kiiremini populaarsust koguv formaat, mida on paljudes riikides juba toodetud ning mis jõuab üha rohkemates maades ekraanile. "See on muusikaline meelelahutussaade, kus on tore arvajate paar, kelle ülesandeks on seitsme täiesti tundmatu laval seisva inimese seast eristada need, kes tegelikult laulda oskavad, ja need, kes ei oska ehk teesklevad. Läbi erinevate voorude peavad arvajad valikuid tegema välimuse ja erinevate vihjete põhjal. Samuti on neile abiks nõunike kogu," ütles Luhats.

Evelin Võigemast: "Esimese saate salvestuse põhjal saan öelda, et see saade on ületanud kõik mu ootused – absoluutselt nii kõikide osalejate kui ka meie meeskonna osas lava taga! Nõunike kogu püüab võistlejaid aidata, et tuvastada, kas laval olev tegelane on teeskleja või siis päriselt laulja. See ei ole üldse lihtne!" lausus Võigemast.

Nõunike abiga peab viimasesse vooru jääma läbi vihjete ja detailse analüüsi imelise lauluoskusega vokalist. Mart Juur leiab, et ennast nõuniku tööks ette valmistada on äärmiselt keeruline. "Palju sõltub hetkest ja sellest, mida sa näed. Samuti tuleb rakendada oma tervet mõistust," lausus Juur.

Ka Andrei Zevakin leiab, et kasuks tulevad seni omandatud oskused ja ka elukutselised valikud. "See on väga äge ja tuttav töö – minu videotöö YouTube'is on suhteliselt sarnane – midagi või kedagi ma sageli kommenteerin või arvan. Seetõttu tunnen end oma uues ametis päris koduselt," leidis Zevakin.