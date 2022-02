KUULA | Ta on tagasi! Inger andis välja uue loo "Who I Really Am"

Viimased aastad on Inger end peamiselt loomisele pühendanud ning saadud küpsus peegeldub ka laulja loomingus. "Ajal, mil esinemisi oli vähem, otsustasin energia suunata kirjutamisse, et lisaks laulmisele end just selles vallas rohkem proovile panna. Kindlasti mängis siin ka rolli toonane tunne, et senine helikeel ei peegelda seda, kus endaga olen, ning huvi oli ka veidi teiste soundidega katsetada," kommenteeris muusik loomeperioodi tagamaid.

Ta lisas, et äsja ilmunud singel "Who I Really Am" ongi hea indikaator andmaks aimu, kuhu laulja loomevallas liikumas on.

“Olen end alati popžanris koduselt tundnud, kuid mõistsin, et kollaste sokkidega Inger ei peegelda ei tüpaažilt ega loomelt seda, kuhu isiksusena kasvamas olin. Seetõttu on ka uus singel küll varasema popikuue säilitanud, kuid kannab endas ühtlasi house'likku vimkat," kirjeldas muusik uut loomingut.

Inger sõnas, et "Who I Really Am" räägib eemaloldud aastatel saadud õpetlikest kogemustest ning sellest, mis tunne on päriselt endaks kasvamine ja enesele lähemale jõudmine.

"Kasvamine ning õppetundidest õppimine ja enda emotsioonidega tegelemine on selline ilu ja valu kombinatsioon, mis on aga äärmiselt vajalik selleks, et mõista, kes ma siis ikkagi olen," avas laulja singli tausta.