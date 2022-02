Tomi Rahula oma emast: ta on ääretult sportlik ja tema energiat jätkub pikaks ajaks

Poeg Tomi peab ema nooruslikkust üdini positiivseks. "Ta on ääretult sportlik ja tema energiat jätkub pikaks ajaks. Mu enda laps, ema lapselaps on samasugune energiapomm. Ma saan aru, kust on pärit minu Rubi see energia ja elavus," ütles ta.

Tundub uskumatu, et Lydia käib kaheksandat aastakümmet, ta on ülimalt vitaalne ja pakatab energiast. Kogu meeskond on filmimise ajal tõdenud, et Lydia Rahula puhul on vanus ainult number. “Tema jaoks pole mingi probleem koos poistega maha pidada üks jalgpallimatš või kõndida laulu- ja tantsupeorongkäik läbi kaks korda järjest. Just sellist Lydiat me näitamegi. See on heas mõttes härrasmeeste vabriku entusiastliku juhi portree, mis pakatab energiast ja särast, mida ei saa jagamata jätta,” kommenteeris filmi autor Kaidi Klein.