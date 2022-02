KROONIKA PODCAST | Tiina Talumees toibub koroonast: raputada on saanud nii tema äri kui tervis, lahkuma on pidanud ka kolm töötajat

Tiina Talumees Foto: Robin Roots, Õhtuleht

"Mulle tundub nii, et mina olen see nõrga tervisega haige Eesti naine. Kõik, mis minuga juhtub, põen raskelt läbi. Sama ka koroonaga. Enesetunne on endiselt jõuetu. Kümme päeva oli eriti kehvake. Esimesed jalutuskäigud olid ka jõuetud," tunnistab moelooja Tiina Talumees. Ta on teist päeva jalul, aga pikalt haige olla ei saa, sest töö ootab.