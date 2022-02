Suri mõned aastad tagasi Eestit külastanud Briti muusikaikoon Gary Brooker

Inglise muusikaikoon külastas 2017. aastal ürituse Rock in Haapsalu raames ka Eestit. "Gary mainis, et oli Haapsalust lugenud kui ainult lossist, ega teadnud, et selle ümber on tegelikult linn," rääkis Urmas Sukles. Ühtlasi hämmastas teda see, et Eestis on öine taevas nii hele.