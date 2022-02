Palju õnne! Avoid Dave'i eestvedaja Taavi Paomets abiellus

Paaril on ühine laps, kes sündis 2020. aasta oktoobris. "See oli hämmastav kogemus – naised on kangelased! Elu ilmaletulekut jälgides tekib naiste ees aukartus." Eriti hull on Taavi sõnul, et mees, kes tahaks kohe aidata, peab abitu ja saamatuna kõrval seisma. Lõpuks kui mulle käärid kätte anti ja nabanööri läbi lõikasin, sain aru, et unistus on täitunud. Sünnitus kestis koos kodus oldud ajaga umbes 3,5 tundi," rääkis Taavi toona Õhtulehele.