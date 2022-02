Miljardär Elon Muski uus pruut on temast poole noorem näitlejanna: meievaheline keemia on uskumatu

17. veebruaril märgati, et Elon Musk väljus oma eralennukist kauni punapäise naisterahva seltsis, avaldab HollyWoodLife. Praeguseks on teada, et tegu on Austraalia päritolu näitlejanna Natasha Bassett’iga.

Need, kes on tuntud investori ja leiutaja tegemisega vähegi kursis teavad, et Musk läks möödunud aasta septembrikuus lahku oma endisest naisest Grimesist. Neli kuud enne lahkuminekut sündis perre pisipoeg.

Elon kohtus Natashaga veidi aega pärast eksnaisest lahkuminekut. Esialgu oli nende suhtlus pealiskaudne ning kumbki ei otsinud midagi tõsist, ent peagi saadi aru, et seal taga on midagi palju enamat. Fännid väidavad, et noor näitlejanna on Elon Muski korduvalt lennureisidel saatnud ning koos said veedetud ka pühad. Paarike tõdeb, et nendevaheline keemia on lihtsalt uskumatu.

Maailma esimiljardär hindab noore kaunitari juures seda, et naisterahvas on oma perega väga lähedane, täpselt nagu ta ise.