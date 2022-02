ERR vahendab vabariigi aastapäeva pidulikke meeleolusid

Kodumaist muusikat jagub ka ERR-i raadiokanalitesse. Klassikaraadios kõlavad läbi nädala uued heliplaadid ja menukad kontserdid eesti muusikute ning heliloominguga. Argipäeviti kell 11 tutvustavad Klassikaraadio saatejuhid sarjas "Album" uusi heliplaate. Kultuurisaate "Delta" külalised on argipäeviti kell 13.05 eesti muusikud. Õhtud on Klassikaraadios pühendatud erilistele hetkedele kontserdisaalidest.

Raadioteater toob eeoleval nädalavahetusel kuulajateni sarja "Sõna on laval" seitsmenda osa, mille keskne tegelane on Lennart Meri. Saatekülalised on näitlejad Egon Nuter ja Priit Volmer, saates kõlavad monoloogid Variuse teatri lavastustest ja heliarhiivist Lennart Meri enda hääl. "Sõna on laval" on 26. veebruar kell 19.05. Vikerraadios, 27. veebruaril kell 15.05 Klassikaraadios ja kell 7 Raadio 2s.