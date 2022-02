FOTO | Suvel kihlatust lahku läinud teletäht otsib kaaslast populaarses kohtinguäpis

Juuni alguses laekus nimelt Kroonikale vihje, et Marge on märkinud end Facebookis vallaliseks ja ka ühiseid pilte Marekiga oli tolleks hetkeks jäänud kontole alles väga vähe. Nüüd on aga Lindmaa aktiivne Tinderi kasutaja.

Eelmisest suhtest veel: viie aasta eest sõbrapäeval kohtunud paar kihlus 2017. aasta oktoobris ja 2018. aasta septembris sündis tütar. "Armastus on elu, see on ilus ja kaunis ning paneb inimese särama ja elama," rääkis Marek aastaid tagasi Naiste­lehele ja nentis, et Margega kohtumine on teinud temast kui endisest töönarkomaanist hoopis parema mehe.