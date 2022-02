ARMSAD FOTOD | Robert Rool isaks saamisest: oleme väga õnnelikud, minu Maarja särab nagu noor jumalanna!

Robert Rool poseeris piltidel koos elukaaslase Maarjaga ning sõnas: "Läheb peoks!" Robert ütles Kroonikale antud kommentaaris, et see on väga tore elumuutus. "Laps sünnib suvel ja oleme väga häppid (õnnelikud - toim). Minu Maarja särab mu kõrval nagu noor jumalanna." Robert ja Maarja naasesid hiljuti reisilt Pariisist, kus tähistasid aastapäeva - esmakohtumisest möödus aasta!

"Oleme suhteliselt vähe koos olnud, samas piisavalt kaua selleks, et mõista, et me ikka väga tahame koos olla," muheles Robert Rool eelmise aasta sügisel Kroonikale oma suhtest rääkides.

Robert Rool sügisel intervjuus Kroonikale:

Suurema elamispinnaga seoses oled siis tasahilju mõtlemas ka pere peale?

(Muheleb.) Siis olin veel vallaline, kui uue elamispinna ostsin, aga jah, ütleme nii, et see mõte on mul olnud kuklas küll. Inimesel, kes vähegi tahab peret luua, ja tal ei ole selline asi kas või veidigi pidevalt mõtteis – järelikult ei taha ta seda piisavalt. Minul on see ikka mõtteis olnud.

Töötate Maarjaga selle nimel?

(Puhkeb naerma.) Oleks ilmselt veider, kui ütleksin, et ei, me sellist asja ei harrasta. Kui oled juba paarisuhtes, siis mingis formaadis on ikka ka juba läbi käinud nii lapsejutud kui ka jutud abiellumisest ja muudel kooseluga seotud teemadel.

Oled varem maininud, et kohtusite Maarjaga ühiste tuttavate kaudu. Oli see teile ehk isegi korraldatud kohtumine?

Meil on ühiseid tuttavaid küll, aga see oli ikkagi pigem juhuslik. Olime kohtunud mõnel üritusel ja seejärel, naljaga pooleks öelduna, hakkasime teineteist Instagramis ahistama. Sattusime ka seal, sotsiaalmeedias kokku ja nii me teineteist mõnda aega jälgisime ja piidlesime. Ja siis ma mingil hetkel kutsusin ta õhtustama. See oli tore periood, kus ei oska nagu kunagi päris õigesti käituda – oled ju tutvunud ikkagi uue inimesega, kelle ees püüad kõigiti parem välja paista. Püüdsin siis viks ja viisakas olla.