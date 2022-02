ABBA staar Björn Ulvaeus lahutab kummalistel asjaoludel 41 aastat kestnud abielu

Ansambli ABBA liikmena tuntud Björn Ulvaeus (76) ja tema naine Lena Kallersjö (73) andsid kolmapäeval teada, et on otsustanud abielule lõpu teha, vahendab DailyMail.

Paaril on kaks last ning seetõttu lubavad Kallersjö ja Ulvaeus säilitada omavahel head suhted. Hoolimata lahkuminekust toimuvad pereüritused edasi.

Jutud Björni ja Lena lahkuminekust kerkisid esile kõigest mõned kuud pärast seda, kui laulja alustas uuesti koostööd oma eksnaise ja bändikaaslase Agnetha Fältskogiga. Ansambel sai taas kokku, et avaldada uus album Voyage.

Björnil ja tema endisel kallimal Agnethal on kaks last, 48-aastane Lina ja 44-aastane Peter. Abielust Lenaga on sündinud tütred Emma (40) ja Anna (35).