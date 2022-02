ARMAS KLÕPS | Ilvesed hommikusel lipu heiskamisel: vaata, kui suureks on poeg Hans Hendrik sirgunud!

Eesti Vabariigi sünnipäev algas piduliku lipu heiskamisega kell 7.32. Kohal oli ka Toomas Hendrik Ilves koos perega.

Piltidelt võib näha, et lätlanna Ieva ja Toomas Hendrik Ilvese poeg Hans Hendrik on vahepeal kõvasti suuremaks sirgunud. Poeg on praegu 5-aastane ja tuleb tõdeda, et väga oma isa nägu.

Toomas Hendrik ja Ieva abiellusid 2. jaanuaril 2016. aastal Viljandimaal Halliste kirikus. Ieva jaoks on tegu esimese abieluga, Toomasele on see kolmas. Koos varasematest suhetest sündinud lastega on paaril kahe peale kokku kuus last.

Ieva on enda ja Toomase suhet varasemalt Kroonikale kommenteerinud. „Abikaasa on mulle suur tugi, sest me saame kõigest rääkida. Toomas loeb palju, ja mitte ainult poliitikast ja tehnoloogiast, vaid ka psühholoogiast ja teab kõike lapse arengufaasidest,“ ütles naine tol ajal. Ühtlasi rääkis Ieva, et nad mõlemad osalevad lapse kasvatamises võrdselt ja ta pole kordagi tundnud, et oleks selles üksinda.