VIDEO | Tšellopoisid ja Rannap tegid legendaarsest Ruja laulust uusversiooni, mis võiks olla ka peasõnumiks täna eskaleerunud Ukraina sõjale

Rannap on koolitee läbi seotud mõlema tšellistiga - nii Rannap kui Sepp on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli ning sarnaselt Kaspar Klugega on Rannap õppinud Tallinna Reaalkoolis. Kluge väidab, et Reaalkool on videosse valitud ka teistel põhjustel: “1918. aasta 25. veebruaril pidas Ajutine Valitsus Reaalkooli direktori kabinetis ühe oma esimestest koosolekutest ning kooli trepilt luges ka Konstantin Päts rahvale iseseisvusmanifesti.” Tšellopoisid tähistasid ka eelmist Eesti Vabariigi aastapäeva muusikavideoga, tookord Rein Rannapi looga „Õhtunägemus“, kus kaasa tegi lisaks saatebändile ka Pääru Oja.