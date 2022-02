FOTO | Hollywoodi staar Sean Penn saabus keset sõda Kiievisse. Ukraina valitsus: tal on rohkem julgust kui mõnel Lääne poliitikul

Penn on tegelikult viibinud Ukrainas filmi tõttu juba korduvalt, viimati nähti teda seal 2021. aasta novembris, vahendavad Newsweek ja teised välisportaalid.

Ukraina valitsus on avaldanud Penni projekti kohta sügavat tänu. "Lavastaja tuli spetsiaalselt Kiievisse, et lindistada praegu toimuvaid sündmusi Ukrainas ja rääkida maailmale Venemaa invasiooni kohta tõtt," lisati Newsweekile saadetud avalduses.

Avalduses lisati: "Sean Penn näitas üles vaprust, mis paljudel teistel on olnud seni puudu, eriti mõnel Lääne poliitikul. Mida rohkem on Ukrainal selliseid tõelisi sõpru, kes toetavad meid vabaduse eest võitlemisel, seda kiiremini saame me selle kohutava Vene invasiooni peatada."