Vaid veidi üle aasta tagasi taasühinenud Vanilla Ninja on tegemas koosseisus suuri muudatusi. Kui algselt tulid kokku Lenna Kuurmaa, Piret Järvis-Milder, Katrin Siska ning Triinu Kivilaan, siis nüüd on teada, et kaks viimast naist on nullindate menubändist juba lahkumas. Nad mõlemad paljastasid ka põhjuse, miks nad otsustasid pillid jälle nurka panna.