Tiktokker Kristjan Talu. FOTO: Erakogu.

21-aastane Kristjan Talu on tuntud ka kui "See kontsadel kutt TikTokist". Noormees on pärit Tallinna külje alt Keilast, kus ta kuni täisealiseks saamiseni elas. Kristjan tegeleb igapäevaselt tantsimisega ning temast on kujunenud väikestviisi TikToki sensatsioon. Jälgijate arv kasvab iga päevaga, kuid ometi teda Eestis eriti ei tunta.