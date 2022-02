Ukraina pealinnas Kiievis sündinud näitleja Anna Sergejeva pere kolis Tallinna, kui ta oli kahekuune. Kiiev on tema jaoks alati südamelähedane olnud. See, mis praegu Ukrainas toimub, on näitlejanna sõnul masendav. "Kogu see olukord tekitab minus suurt ärevus," ütles kurval häälel Sergejeva telefonikõnes Kroonikale.