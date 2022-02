Euroopa ringhäälingute liit teatas neljapäeval, et nemad ei kavatse Venemaad tänavuselt Eurovisionilt kõrvaldada. Lauluvõistluse korraldajate sõnul on tegemist "mittepoliitilise kultuuriüritusega", kuid nende otsus on tekitanud pahameelt juba mitmetes riiklikes ringhäälingutes. Ka Eesti on otsustanud, et ei osale, kui Venemaad ei eemaldata.