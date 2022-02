Ott Lepland haigestus vahetult pärast Eesti Laulu koroonasse: selline tunne, nagu oleksin peksa saanud

Ott Lepland Eesti Laulul. FOTO: Taavi Sepp

Täna hommikul oli StarFm-i hommikuprogrammi külalisaatejuhiks Ott Lepland, kes tõdes, et haigestus pärast Eesti Laulu koroonasse. "Täna on täiesti esimene päev, kui olen kodust väljas ja selline imelik tunne on ausalt öeldes," ütleb laulja.