Tallinnas sündinud muusik Sergei Abolõmov Kiievist: meie kodu lähedal kärgatasid plahvatused

„Kõigepealt teatati uudistes, et plahvatas alla lastud ballistiline rakett. Hiljem aga, et kukkus alla lennuk,“ jagab ta värskeid muljeid Kroonikale. "Veel hiljem anti teada, et see oli hoopis vene droon, mis alla kukkus.“

Sergei sõnul ei olnud ta ise õnnetuse juures, kuid nägi plahvatusest tekkinud tuld majade tagant. Kärgatus oli võimas ja kõigest ühe kilomeetri kaugusel tema kodust.

„Minu jaoks on kõige suurem oht õhust pommitamine rakettide ja pommidega,“ räägib ta. "Kõike muud saab paremini kontrollida. Loodan siiralt, et kogu see olukord laabub. Hetkel töötavad Ukrainas kõik ametkonnad, armee on valmis. Elame, näeme.“

Sergei sõnul on ta perega oma kodus, oma korteris, ning on käinud paari viimase päeva jooksul väljas vaid üks kord. „Meie kodu lähedal on olemas maa-alused parklad, keldrid ja üsna lähedal ka metroo, kus saab ohu korral varjuda.“

Ta kinnitab, et tema elukohas ehk Poznjaki piirkonnas on hetkel olukord rahulik, kuid televiisorist antakse teada, et linna teises otsas, magalapiirkonnas Obolon käib võitlus otse tänavatel.

Olgu öeldud, et Sergei Abolõmov on teinud ilma Eesti muusika- ja teletaevas. Ta laulis Eestis omanimelises raske roki bändis, mille ristis hiljem ümber – bänd sai nimeks Sabo. Tema pundis Sergey Abolymov Band mängisid näiteks endinde Metsatöllu trummar Marko Atso ja Tanel Padari endises bändis The Sun kitarri mänginud Tarvo Valm.