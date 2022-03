Läbi Eesti Laulu tuntuks saanud Elisabeth Tiffany: ema on väitnud, et hakkasin laulma varem kui rääkima

Kui tuli e-mail, et oleme Eesti Laulule saanud, olin hämmingus. Selle mõtteviisiga möödus terve üritus ja finaali pääsedes ei tekkinud ka mingisugust pingelangust - see oli šokk. Mul on isegi veidi piinlik, sest superfinaalis ei osanud ma saatejuhi küsimustele enam väga midagi vastata. Vastused olid konarlikud, sest ma polnud emotsionaalselt valmis, et nii kaugele jõuame.

Superfinaali ajal green roomis vahetult enne võitja väljaselgitamist kallistasin Stefanit ja ütlesin talle: “Ma nii loodan, et sa võidad.” Tõesti tahtsin, et ta võidaks. Stefan vastas selle peale, et läheb see, kes läheb. Olime Stefaniga Eesti Laulu raames palju kokku puutunud, käisime koos ka Ringvaate saates. Teadsin, et tema on see, kes tõesti tahab minna. Mina ei olnud veel valmis, kuid teadsin, et Stefan on. Hoidsin talle väga pöialt.