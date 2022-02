FOPAA | Maailmakuulus staar tegi vägagi küsitava säutsu samal ajal, kui Putin alustas rünnet Ukrainasse

The Weeknd on teatanud, et lükkab loomulikult enda projekti avalikustamise seoses Ukrainas toimuvaga edasi. "Kahjuks näen ma alles nüüd, mis on selles konfliktis toimumas ja lükkan homse (25. veebruari - toim.) teate edasi. Palvetan kõigi turvalisuse pärast," kirjutas ta hiljem Twitteris.

The Weeknd on Etioopia-Kanada laulja, laulukirjutaja ja muusikaprodutsent, kelle albumid on saavutanud kaks esikohta ning teise koha USA edetabelis Billboard 200. 2015. aastal sai temast esimene laulja, kellel oli edetabelis Billboard Hot R&B Songs korraga kolm laulu: "Can't Feel My Face", "Earned It" ja "The Hills". Ta on võitnud kolm Grammy auhinda ja üheksa Juno auhinda.