Eesti, Läti ja Leedu rahvusringhäälingud: Venemaa tuleks EBU-st ajutiselt või jäädavalt välja heita

Eesti, Läti ja Leedu rahvusringhäälingud kutsuvad EBU toetama Ukraina inimesi ja Ukraina riigi iseseisvust, samuti Ukraina rahvusringhäälingut ja EBU liikmete ühisväärtusi. Eesti Rahvusringhääling, Läti Televisioon, Läti Raadio ning Leedu Raadio ja Televisioon tegib EBU-le ettepaneku peatada Vene ringhäälingukompanii ja Pervõi Kanali liikmelisus või need liidust välja heita. Balti riikide rahvusringhäälingud ootavad teiste EBU liikmete toetust algatusele.

“Balti rahvusringhäälingud mõistavad hukka Vene Föderatsiooni sõja Ukraina suunal. Me ei saa sulgeda silmi Ukraina inimeste kannatuste osas, sest teame ja mäletame meie enda inimeste valu,” seisab EBU-le suunatud ühisavalduses, millele on alla kirjutanud Erik Roose (Eesti Rahvusringhääling), Monika Garbačiauskaitė-Budrienė (Leedu Raadio ja Televisioon), Ivars Priede (Läti Televisioon) ja Una Klapkalne (Läti Raadio).

Eurovisioni korraldajad on juba Venemaa suhtes täna teinud ühe ebameeldiva otsuse. Nimelt ei saa Venemaa esindaja tänavu Eurovisionil esineda.

"Otsus peegeldab muret, et pretsedenditu Ukraina kriisi valguses tooks Venemaa kaasamine võistlusele halva maine," öeldakse teates. Samuti lisatakse, et EBU võttsi enne otsuse tegemist aega, et oma liikmeskonnaga konsulteerida.