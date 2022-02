Stefan eilsest draamast Eurovisioni ümber: kindlasti väike hirmutunne oli

Stefan rääkis erisaates , et väike hirmutunne kindlasti oli, et jääb osalemata.

"Kuna aga olukord kriitiline, Eestis kõik otsustasime õigesti," pidas ta vajalikuks seda, et Venemaa osalemise puhul oleksime kõrvale astunud. "Õnneks EBU tegi õige otsuse ja ma sain aru, et nüüd kõik lahendatud.",

EBU märkis eile, et tegu on apoliitilise organisatsiooniga. "Otsus peegeldab muret, et pretsedenditu Ukraina kriisi valguses tooks Venemaa kaasamine võistlusele halva maine," öeldi pressiteates. Samuti lisati, et EBU võttis enne otsuse tegemist aega, et oma liikmeskonnaga konsulteerida.