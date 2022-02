Intriigid Eurovisioni ümber: venelased otsustasid EBU pikalt saata

Venelased reageerisid täna. Interfax vahendab, et EBUst lahkumisest teatasid ühiselt Pervõi Kanal, ülevenemaaline riiklik tele- ja raadiokompanii (VGTRK) ja Ostankino tele-raadiokeskus. Ametlikus teates öeldi venelaste poolt, et antud otsus on kinnistunud viimasel paril aastal, kuna nende hinnangul on EBU töö muutunud aina politiseeritumaks.