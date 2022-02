William ja Kate avaldasid toetust ukrainlastele, kes oma tuleviku pärast võitlevad

Nad meenutasid, et 2020. aasta oktoobris oli neil privileeg kohtuda Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi ja tema abikaasaga. "Saime teada nende lootusest ja optimismist seoses Ukraina tulevikuga," meenutas kuninglik paar.

Delfi on kajastanud, et Vene väed on tunginud Ukrainasse lisaks juba okupeeritud Donbassile ja annekteeritud Krimmile ka Lõuna-Valgevenest ning Edela-Venemaalt. Seni suurim pealetung Kiievile löödi laupäeva hommikuks tagasi.