VIDEO | Soome eest võistleb Eurovisionil kultusbänd The Rasmus

Soome finaal toimus eile ning lugu "Jezebel" meeldis nii žüriile kui televaatajatele. Bändiliikmed on kirjeldanud, et laul on tugevatest ja iseseisvatest naistest, kes sillutavad oma tee edule.

The Rasmus (varasema nimega Rasmus) moodustati 1994. aastal, mil selle liikmed käisid veel keskkoolis. Bändi suurim hitt on "In The Shadows", mis tuli välja 2003. aastal. Tegu oli mainitud aasta ühe suurima hitiga üldse.