Idanaabrite rünnakud Ukrainale kestavad neljandat päeva. Nende keskne plaan ehk Kiievi vallutamine pole siiani õnnestunud. Zelenskõi on oma kaaskonnaga püsinud Ukraina pealinnas ning igapäevaselt videoläkitustega kaasmaalaste ning läänemaailmaga sidet hoidnud. Nüüd on ka teada, et Ukraina ja Venemaa vahelised läbirääkimised toimuvad Ukraina-Valgene piiril.

Keda taheti võimule - tegelast või näitlejat?

Vahel öeldakse mõne teleseriaali puhul, et see peegeldab olemasolevat reaalset elu, ent Zelenskõi näide on justkui vastupidine. Telesari oli stardipakk edasisele poliitkarjäärile.

Märgid, et Zelenskõi suusad olid Vladimir Putiniga täiesti risti, olid õhus juba 2019. aastal, mil ta presidendiks valiti.