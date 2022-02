Liisi Koikson: minusse istutati ikkagi sisse see, et pigem peab hoidma madalat profiili

"Mulle tundub, et lapsed on avatumad ja julgemad," vahendab Menu Koiksoni intervjuud Vikerraadio saates "Heli nälg". "See aeg praegu ka on teine. Kui mina olin nende vanune, siis ma poolenisti olin ühe jalaga veel nõukogude Eestis, sündisin seal, need, kes mind kasvatasid olid ka selle aja inimesed, minusse istutati ikkagi sisse see, et pigem peab hoidma madalat profiili ja mitte väga uhkustama sellega, mis sa oled või mis sa oskad. See artistile kasuks ei tule."