ETV toob esmaspäeval ekraanile erakorralise heategevussaate Ukraina toetuseks

Erisaade "Aitame Ukrainat!" keskendub võimalustele, kuidas toetada Ukraina sõja eest pagenuid ja tagada neile hädavajalik abi ning turvaline elu ja tulevik. Saade lülitub Ukrainasse, annab ülevaate hetkeolukorrast ja räägib nii kohalike ukrainlaste kui ka eestlastega, kes erineval moel abikäe on juba ulatanud.

"Aitame Ukrainat!" heategevuspartner on MTÜ Eesti Pagulasabi, kes on 2014. aastast pakkunud Ukraina sisepõgenikele ja rindelähedaste asulate elanikele mitmekülgset humanitaarabi. Nüüd vajavad seda veel kümned tuhanded inimesed, kes on sunnitud sõja tõttu oma kodudest põgenema.