RETROFOTOD | Kas tunned ära, kes on see laps, kellest sirgus tulise iseloomuga armastatud laulja?

LAPSEPÕLV Seitsmekuune Väino koos ema Alli ja isa Valteriga. "Olin väga rahulik laps. Vanemad olid mul metsatöölised. Kui nad läksid tööle, jätsid mind voodi peale istuma ja mängima. Ristiema toimetas kõrvaltalus ja käis mind vahepeal vaatamas. Kui olin veidi vanem, käisid hirmsad metsavendade tagaajamised. Mu isa viidi ülekuulamisele ja talle anti peksa. KGB ohvitser lõi talle jalaga suguelunditesse. Seetõttu opereeriti isal üks munand ära. Tuttavate kaudu saadeti Ameerikast antibiootikume ja ta raviti ikka terveks. Seitse aastat hiljem sündis mulle õde Heli. Kui olin väike ja juba rääkima hakkasin, sai ema aru, et sõda, mis oli enne mu sündimist, mõjutas mindki. See kõik kandus emapiimaga mulle edasi. Kolme-nelja-aastasena ärkasin öösiti üles ja une pealt karjusin: "Appi, tapetakse!" See hirm, mis emal oli omal ajal, kandus lapsele edasi. Ta pidi kartma, et kas nüüd isa tapetakse ka ära selle pärast, et tal on sugulased metsas. Hirm oli valdav," räägib Väino fotot silmitsedes.

FOTO: Erakogu