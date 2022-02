Arengud Rootsi kuningapere suhtedraamas: prints Daniel lendab üksi USAsse

Iltalehti kajastab, et kas või ajutine distants võib paarile pigem hästi mõjuda. Kuuldavasti räägitakse kuluaarides juba pikemat aega, et Victoria (44) ja Danieli (48) suhtes pole kõik korras. Abielukriis oli kohati isegi sealmaal, et nad kaalusid lahkuminekut.

Otsustati siiski suhe vähemasti avalikkuse ees lappida. Möödunud nädalal postitas paar Instagramis kuningakoja lehele ametliku selgituse. "Meieni on jõudnud informatsioon, et meie eraelu kohta levib negatiivne kuulujutt. Räägitakse, et meie suhtes on toimunud petmine ning lahutus on juba ukse ees. Tavaliselt me kuulujutte ja spekulatsioone ei kommenteeri, aga oma pere kaitsmiseks tahame lõplikult selgeks teha, et praegu levivad kuulujutud on täiesti alusetud." Kirja lõppu olid lisatud nii kroonprintsessi kui ka printsi nimed.