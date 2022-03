Tulivihane Putini propagandist kaotas pääsu George Clooney valduste lähedal asuvasse luksusvillasse: kas see on raudne eesriie?!

"Kas see on raudne eesriie?" küsis tulivihane Solovjov oma reedeõhtuses saates "Õhtu Vladimir Solovjoviga". "Mulle öeldi, et Euroopa on õiguste tsitadell, kus kõik on lubatud. Nii nad vähemalt räägivad," lisas Solovjov, kellele kuulub imeilusa Como järve ääres asuv villa, mis asub Hollywoodi megasataari George Clooney villaga samal tänaval, vahendab Daily Mail.

Kuigi praeguseks on Venema invasiooni tõttu hukkunud juba sadu inimesi ning riigis valitseb kaos, tundus, et Solovjovi huvitas rohkem saates ikkagi enda villa saatus.

"Ma tean isiklikust kogemusest nn "püha omandiõiguse" kohta," jätkas Solovjov. Ta kurtis, et on pidanud läbima väga suure kadalipu dokumentide ajamisel, näidanud villa ostuks ette enda palgatšeki ja maksnud makse. "Ja äkki keegi siis teeb otsuse, et see ajakirjanik on sanktsioonide nimekirjas. Ning see koheselt kehtib ka sinu kinnisvarale. Oodake nüüd. Te ju ütlesite, et Euroopas on omandiõigus püha!"

Saatejuht kurtis edasi, et konflikti edenedes võidakse kõik tema varad ära võtta. "Järsku nad kõik ütlevad: sa oled venelane? Siis me sulgeme sinu pangakonto, kui see asub Euroopas," imestas Solovjov.

2019. aastal paljastas Aleksei Navalnõi projekt, et NTV saatejuhil on Itaalias kahest villast koosnev mitmemiljoniline valdus.

Solovjov viis seejärel läbi paneeldiskussiooni, kus võrdles antud olukorda muu hulgas ka külma sõjaga. Putini-meelsesse saatesse organiseeritud eksperdid kõik enamjaolt nõustusid.

Vladimir Rudolfovitš Solovjov on Venemaa telesaatejuht, üks riigi juhtpropagandiste.

Ta on üks väheseid saatejuhte Venemaal, kes on teinud president Vladimir Putiniga intervjuu. 2015. aastal valmis Solovjovil Putinist dokumentaalfilm "President".

Veebruaris 2021 teatas Läti välisminister Edgars Rinkēvičs, et lülitas Solovjovi isikute nimekirja, kelle jaoks Läti külastamine ei ole soovitatav.