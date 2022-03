Naistepäevaks türmist välja? Vangla ja prokurör toetavad korduvalt juhtimisõiguseta rooli keeranud Kalvi-Kalle enne tähtaega vabastamist

Pärnu maakohus mõistis mullu juunis aastaks vangi saatest „ Prooviabielu “ tuntud Kalvi-Kalle Kruusamäe, kes peeti kinni Raplamaal väikebussi roolis juhtimisõiguseta. Ta pidi juba märtsis kohtu ette astuma kokkuleppemenetluse korras, kuid taganes kokkuleppest ja soovis kohtus prokuröri tagandamist, sest tema sõnul on prokuröril tema vastu isiklik vimm. Asi läks prokuratuuri tagasi ja see saadeti uuesti kohtusse.

Samas esitas süüdimõistetu kohtule avalduse vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamiseks perekondlikel põhjustel. Kohus leidis, et avaldus on põhjendatud ning kohtumääruse järgi oli Kruusamäe kohustatud ilmuma karistust kandma mullu 12. septembril.

2020. aastal tunnistas Pärnu maakohus Kalvi-Kalle süüdi süstemaatilises mootorsõiduki juhtimisõiguseta juhtimises ja mõistis talle kuuekuulise vangistuse, mida suurendati varasema kohtuotsusega mõistetud kuuekuulise vangistusega. Kohus asendas aastase vangistuse 357 tunni üldkasuliku tööga. Selle tegemise ajal on Kalvi-Kalle kohustatud täitma kontrollinõudeid. Kalvi-Kalle on juhiloata sõitmise eest varemgi karistada saanud – ta on juhtimisõiguseta rooli istunud nii 2017. aastal kui ka 2018. aastal.