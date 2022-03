Diana Klas langes pärast Jüri Aarma surma sügavasse depressiooni: matustest ei mäleta ma midagi, olin psühhiaatriahaiglas rohtude all

Vanalinna südames asuva Scheeli restorani kõik lauad on sel õhtul hõivatud. Pandeemia on kõrgpunktis, Venemaa agressioon Ukraina vastu on kestnud päeva, Tallinna tänavad on libedad ja auklikud kui kuumaastik, ent restorani paksude seinte vahel valitseb õnnis rahu. Inimesed kogunevad laudkondade viisi, embavad ja kallistavad ning keegi teeb musta huumorit: ega see ole ometi viimane õhtusöök enne sõda? Kohale tulnud inimesed on ootusärevuses – üle väga pika aja esineb kontserdiga Diana Klas (54), keda saadab itaallasest muusik Tommaso Primavera.

Diana on päevitunud ja heas vormis – ta on just saabunud puhkusereisilt Egiptusest. Ta kannab juustes punastest lilledest pärga ja seljas sõbranna Gerli A. Chantelle õmmeldud pitskostüümi. Peale vaadates ei saaks arugi, et Diana on toibumas rängast depressioonist, kuhu ta langes pärast oma parima sõbra – näitleja, laulja, telesaatejuhi ja ajakirjaniku Jüri Aarma – surma rongi rataste all. Pärast seda pole Diana esinenud ega andnud ühtki intervjuud.