Kes oleks võinud arvata? Putini propagandisti abikaasa on eestlanna, kes sünnitas talle viis last

Saatejuht, üks Venemaa esipropagandistidest Vladimir Solovjov (58) pani terve maailma kihama, kui tuli välja, et Euroopa sanktsioonide tõttu ei pääse ta enam enda mitmemiljonilisse Itaalia luksusvillade kompleksi. Mehe tausta uurides selgus, et tema abikaasa Elga Sepp (49) on Eesti juurtega endine modell, kellega ta on koos olnud juba üle 20 aasta. Avaldame ülevaate eestlanna senisest elust.