Soome värsket eurolugu tabas kohe kriitikalaviin: tulemus oli juba ette teada, see polnud teiste suhtes aus!

Laupäeval valiti Uuden Musiikin Kilpailu (UMK) finaalis välja laul, mis esindab Soomet tänavu Eurovisionil. Turus aset leidnud võistlusel võitis alternatiivrokkarite Cyan Kicks`i ja lauljatar Bessi ees juba Euroopas laineid löönud rokk-bänd The Rasmus looga "Jezebel".

Pärast võitja väljakuulutamist kiskus diskussioon tulemuse üle Soome sotsiaalmeedias äärmiselt tuliseks. Paljud olid tulemuse üle väga rõõmsad, kuid enamik tundus olevat selles pettunud. Olgugi, et The Rasmus sai suure osa televaatajate häältest, vahendab Ilta-Sanomat.

Sotsiaalmeedias levinud arvamuste kohaselt oli tulemus ette teada, sest The Rasmusel olevat varasemast teiste artistide ees liialt suur edumaa tuntuse näol. Paljude kommenteerijate arvates oli see teiste artistide suhtes ebaaus, kuna The Rasmus on olnud Euroopa lavadel juba 2000ndatest peale.

"Me teadsime kõik, et nii juhtub. Nii ebaõiglane teiste artistide suhtes," kirjutas üks Twitteri kasutaja. Teine lisas, et juba pikalt tegutsenud bänd võiks siis vähemalt mõne teistmoodi loogi teha, mitte viljeleda aastakümneid sama stiili.

"See oli ettearvatav. Nostalgilised hääled olid liiga kõvad. Lauri (bändi laulja – toim) ei ole tugev vokalist ja ma räägin seda inimesena, kes on nende kontserdil käinud," lasid kommentaatorid edasi. Bändi asutajaliikme ja laulja Lauri Ylöneni (43) hääle ja esinemise kohta tuligi veel mitmeltki teiselt kriitikat.

Samuti küsisid kommentaatorid, et miks ei võitnud üks favoriitidest, lauljatar Bess. "Kus kõik need inimesed olid, kes pidid Bessi poolt hääletama, kui teid vajati? See on teie süü," arvas üks tulivihane fänn.

Soome eurolugu valitakse sarnaselt Eesti Laulule, ehk võitja kujuneb rahvusvahelise žürii ja publiku punktide kogusummast. The Rasmus kogus kokku 310 punkti.