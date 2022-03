Piret Laos tunnistab, et tal on raske ennast ekraanilt jälgida: tore, kui ma saaksin vaadata, et maru hästi paneb

Sel kevadel juhib Piret Laos uut meeleolukat telesõud nimega "Ma näen su häält". Särav telenägu avaldab, kas telemaailm on tema jaoks maagia kaotanud või pole see veel kusagile haihtunud. Lisaks ütleb naine, et on iseennast telekast vaadates tegelikult tohutult enesekriitiline.